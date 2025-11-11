Сбежавший в США внук Пугачевой лишен права распоряжаться квартирой в Москве

Сейчас Пресняков живёт в США, где занимается музыкой и выступает с кавер-группой. Его доходы нестабильны, и уровень жизни значительно скромнее, чем раньше. Финансовые трудности и перемены в личной жизни, по словам близких, стали одной из причин развода с супругой Алёной Красновой. Отец Никиты признавался, что этот период стал для сына тяжёлым, но помог ему повзрослеть и пересмотреть отношение к жизни.