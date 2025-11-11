В Кургане ищут инвестора с 1,5 миллиардами рублей для строительства ТРЦ

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают земельный участок площадью свыше четырех гектаров под строительство ТРЦ. Годовой размер арендной платы за территорию составляет свыше 30 миллионов рублей. Пока найти застройщика не удалось. Также сообщалось, что с другой стороны озера Черное уже возводится двухэтажный торговый центр площадью 15 тысяч квадратов. Сдать объект по улице Витебского планируют осенью 2026 года.