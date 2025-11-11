Большинство свердловчан планируют работать после выхода на пенсию

Анализ резюме соискателей старше 61 года показывает, что чаще всего они ищут работу в качестве рабочего или домашнего персонала, в сферах производства, транспорта и строительства. Своими главными качествами эти кандидаты считают организаторские способности, умение вести деловые переговоры и работать в команде. Они описывают себя как исполнительных, внимательных к деталям и ответственных работников, владеющих базовыми компьютерными навыками.