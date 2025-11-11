Ричмонд
Большинство свердловчан планируют работать после выхода на пенсию

Ради льгот уральцы готовы работать после выхода на пенсию.

Источник: Комсомольская правда

Большинство жителей Свердловской области хотят работать и после выхода на пенсию. Такими данными поделились аналитики hh.ru. 59% участников точно планируют продолжать работать, еще 9% об этом думают.

Главным стимулом остаться в компании для них является финансовая составляющая. 68% человек сказали, что причина номер один — это повышение зарплаты. На втором месте — хороший социальный пакет (41%).

Если смотреть подробнее, то 16% работников хотели бы участвовать в корпоративной пенсионной программе. 15% мечтают о расширенной медицинской страховке, а 10% — чтобы льготы от работы получали и члены их семьи.

— У респондентов старше 55 лет, которые ближе остальных находятся к пенсионному возрасту, главным стимулом остаться на работе оказалась корпоративная пенсионная программа, — уточнили аналитики онлайн-платформы.

Анализ резюме соискателей старше 61 года показывает, что чаще всего они ищут работу в качестве рабочего или домашнего персонала, в сферах производства, транспорта и строительства. Своими главными качествами эти кандидаты считают организаторские способности, умение вести деловые переговоры и работать в команде. Они описывают себя как исполнительных, внимательных к деталям и ответственных работников, владеющих базовыми компьютерными навыками.

Лишь 14% участников опроса заявили, что ничто не сможет повлиять на их решение уйти на заслуженный отдых.