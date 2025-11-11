Раскрыто, как банки вычисляют подозрительные переводы между людьми

Банки проверяют переводы не только по сумме, но и по поведению клиента. Об этом пишет агентство «Прайм».
Аналитик финансового портала «Банки.ру» Эряния Бочкина рассказала, что Центробанк советует отслеживать операции между физлицами, если за день проходит больше 100 тысяч рублей или за месяц свыше миллиона.
Но в действительности внимание привлекают и другие детали. Даже небольшие переводы могут показаться подозрительными, если их много, особенно без типичных платежей вроде коммунальных. Банки настораживаются, когда со счёта уходит слишком много мелких сумм или деньги быстро переводятся после поступления.
Если операций или получателей больше 10 в день или 50 в месяц, это тоже повод для проверки — такие счета часто считают транзитными.
