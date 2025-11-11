Перебои с отоплением в посёлке Хабаровского края возмутили Демешина

Дмитрий Демешин напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина в 2024 году Хабаровскому краю был выделен специальный казначейский кредит в размере 465 млн рублей на модернизацию котельных. Средства направлены на техническое перевооружение, включая установку биотопливных котлов на объектах № 394 и № 430 в Заветах Ильича.