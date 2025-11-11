Перебои с отоплением в посёлке Хабаровского края возмутили Демешина

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил министру жилищно-коммунального хозяйства региона Анжелике Мироновой обеспечить пусконаладку котельных на биотопливе и лично проконтролировать подачу тепла в рабочем посёлке Заветы Ильича Советско-Гаванского района. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
Поводом для поручения стали многочисленные обращения жителей посёлка, продолжающих жаловаться на перебои с отоплением. По словам губернатора, ситуация обсуждалась ещё летом, однако вопрос вновь обострился, что потребовало дополнительного разбора на аппаратном совещании правительства края с представителями муниципалитетов.
Дмитрий Демешин напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина в 2024 году Хабаровскому краю был выделен специальный казначейский кредит в размере 465 млн рублей на модернизацию котельных. Средства направлены на техническое перевооружение, включая установку биотопливных котлов на объектах № 394 и № 430 в Заветах Ильича.
«Федеральные деньги уже потрачены, котлы установлены, но люди по-прежнему страдают от нестабильного теплоснабжения и дыма мазутных котельных. Это недопустимо. Мы не можем позволить себе снова откатываться назад», — подчеркнул глава региона.