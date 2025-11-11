Более 40% продукции ММК составляет премиальный прокат с уникальными свойствами

В качестве примера такой продукции Радюкевич привел металлопрокат с инновационным коррозионностойким покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния, выпускаемый ММК под брендом MAGProtect. Повышенная примерно в пять раз коррозионная стойкость покрытия позволяет использовать MAGProtect в условиях, где недостаточно традиционного цинкового покрытия, а также использовать меньшую толщину покрытия без ухудшения характеристик. Уникальной особенностью покрытия является его способность к самовосстановлению по кромкам и в местах механических повреждений.