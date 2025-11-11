В Кургане ликвидируют арматурный завод, которым владеет экс-начальник колоний

Предприятие «КЗТО» было создано в июне 2018 года. Основным видом деятельности является производство арматуры трубопроводной (арматуры). Крамарчук стал учредителем фирмы в начале 2025 года. Он же выступает в качестве ликвидатора компании. До этого компанией несколько лет владел бизнесмен Федор Теребенин, который является совладельцем Курганского арматурного завода. Его бизнес-партнером был тюменский предприниматель Анатолий Алексеев.