Иркутянин отсудил почти 1 млн у фирмы за нарушения при строительстве дома

IrkutskMedia, 11 ноября. Житель Иркутска смог отсудить около 1 млн рублей у ООО «Удача» за завышение стоимости работ и материалов при строительстве двухэтажного индивидуального жилого дома. У мужчины возникли сомнения в законности проведенных работ компании после того, как он сравнил фактические использованные материалы с теми, что указаны в смете. В связи с выявленными заказчик объекта обратился сначала с претензией в фирму, а после — в суд.