Иркутянин отсудил почти 1 млн у фирмы за нарушения при строительстве дома

IrkutskMedia, 11 ноября. Житель Иркутска смог отсудить около 1 млн рублей у ООО «Удача» за завышение стоимости работ и материалов при строительстве двухэтажного индивидуального жилого дома. У мужчины возникли сомнения в законности проведенных работ компании после того, как он сравнил фактические использованные материалы с теми, что указаны в смете. В связи с выявленными заказчик объекта обратился сначала с претензией в фирму, а после — в суд.
Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Иркутской области, в конце 2021 года иркутянин заключил с компанией договор на строительство двухэтажного дома. После завершения работ он обнаружил расхождение между заявленным и фактическим количеством материалов. Самостоятельные экспертизы подтвердили нарушения. Заказчик обратился в фирму с претензией и потребовал возместить убытки в размере почти 500 тысяч рублей, но получил отказ. После мужчина начал доказывать свою правоту в суде.
В рамках судебных разбирательств по ходатайству ответчика была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, которая также выявила нарушения. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск: взыскал 500 тысяч рублей убытков, 100 тысяч рублей неустойки, 3 тысячи рублей за моральный вред, штраф свыше 290 тысяч рублей и 30 тысяч рублей за досудебную экспертизу.
ООО «Удача» обжаловало решение, но судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда признала его законным и обоснованным.
Ранее сообщалось, что в Свердловский районный суд Иркутска направили материалы уголовного дела в отношении лидера и участников преступной группы «черных» риелторов. Злоумышленники незаконно завладели объектами недвижимости общей стоимостью 19 млн рублей. Кроме того, они обманным путем пытались заполучить земельный участок стоимостью более 4,7 млн рублей.