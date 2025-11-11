В России распространилась дагестанская схема продажи Changan из Киргизии

Есть объявления о продаже машин на киргизском учете и в других регионах России. В частности, в Омске за 1,25 млн рублей предлагается купить кроссовер Changan X5 Plus 2025 года выпуска, в Чебоксарах — Changan Uni-Z за 1,75 млн рублей, в Санкт-Петербурге — также Changan Uni-Z за 1,7 млн рублей. Есть предложения приобрести по этой схеме и машины других марок, в частности, Kia и Volkswagen.