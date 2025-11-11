Ричмонд
Минимальная зарплата в Беларуси увеличится до 858 рублей

Правительство поднимет минимальную зарплату в Беларуси с 1 января 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Минимальная зарплата вырастет в Беларуси с 1 января 2026 года. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 612 от 6 ноября 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу с 1 января 2026-го в Беларуси поменяется размер месячной минимальной заработной платы. Ее размер увеличится до 858 белорусских рублей (сейчас 726 рублей). Таким образом минималка в Беларуси увеличится сразу на 132 рубля или на 18,2%.

Напомним, размер минимальной зарплаты является социальным стандартом, который наниматель (независимо от формы собственности, вида деятельности) обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда сотрудников.

Накануне Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 11 ноября.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко решил, на какое жилье можно снижать цену на 50 — 80%.

