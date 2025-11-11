Минимальная зарплата в Беларуси увеличится до 858 рублей

Согласно документу с 1 января 2026-го в Беларуси поменяется размер месячной минимальной заработной платы. Ее размер увеличится до 858 белорусских рублей (сейчас 726 рублей). Таким образом минималка в Беларуси увеличится сразу на 132 рубля или на 18,2%.