В Башкири по нацпроекту построен новый водопровод

Об этом сообщила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.
По всему селу уложили 3,8 километров новых труб из полиэтилена. Такие трубы не боятся перепадов температур и имеют большой срок службы. Используя современные материалы, происходит экономия общего ресурса. Меньше потерь воды — эффективнее работа системы.
Кроме того, в селе появилось 224 новых железобетонных колодцев. Их основная функция — быстрый доступ к запорной арматуре для ремонта. Таким образом, более тысячи жителей села Малояз теперь обеспечены чистой и качественной питьевой водой.
Ранее сообщалось, как Башкирия подготовилась к новому отопительному сезону по новым правилам.