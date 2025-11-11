Ричмонд
+3°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкири по нацпроекту построен новый водопровод

Капремонт сетей водоснабжения в селе Малояз Салаватского района Башкирии, реализуемый в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», выполнен в полном объёме.

Источник: мин ЖКХ РБ / мин ЖКХ РБ

Об этом сообщила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

По всему селу уложили 3,8 километров новых труб из полиэтилена. Такие трубы не боятся перепадов температур и имеют большой срок службы. Используя современные материалы, происходит экономия общего ресурса. Меньше потерь воды — эффективнее работа системы.

Кроме того, в селе появилось 224 новых железобетонных колодцев. Их основная функция — быстрый доступ к запорной арматуре для ремонта. Таким образом, более тысячи жителей села Малояз теперь обеспечены чистой и качественной питьевой водой.

Ранее сообщалось, как Башкирия подготовилась к новому отопительному сезону по новым правилам.