Зять осужденного владельца пермского телефонного завода стал его директором

Ранее URA.RU сообщало о том, что октябре 2025 года Игорь Морозов, бывший генеральный директор Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина и сотрудник военной приемки Алексей Пальмов были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Пермский телефонный завод был создан в 1941 году на базе эвакуированного из Ленинграда электромеханического завода. Предприятие специализируется на производстве специальных, промышленных и полевых телефонных аппаратов, а также коммутационного и измерительного оборудования. Среди ключевых заказчиков завода — МВД, ФСИН, погранвойска и военно-морской флот.