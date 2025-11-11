На пермском стратегическом заводе рассказали об агрегатах-близнецах

В цехе Соликамского магниевого завода Пермского края проводится капремонт одного из двух лопаритовых хлораторов — ключевого агрегата в редкометалльной технологии производства. При этом второй продолжает работать, заменяя его, сообщается на официально странице завода в соцсети «ВКонтакте».