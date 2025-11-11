В Тюмени откроют завод по производству пластиковых окон

Завод должны открыть к 2026 году.
В Тюмени в Антипинском районе построят завод по производству пластиковых окон и ремонтно-механический цех. Как указано в приказе администрации, который имеется в распоряжении редакции, здания появятся к 2026 и 2028 годам соответственно.
«Проектируемая территория в границах планировочного квартала “Антипинский”. Предполагается строительство производственной базы (производство пластиковых окон). Срок — до 2026 года. Размещение ремонтно-механического цеха предусмотрено до 2028 года», — сообщается в документе.
