В Ташкенте с сегодняшнего дня начали ограничивать оплату электроэнергии для должников за вывоз мусора

Тем, кто не оплатил долг в течение пяти дней после получения сообщения, с сегодняшнего дня временно ограничили возможность оплаты электроэнергии. То есть, потребитель не может пополнить баланс за электричество, однако само электричество ему не отключили. Однако если абонент и дальше не будет оплачивать долги за мусор, а средства на счету закончатся, подача электричества будет автоматически прекращена.