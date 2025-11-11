В Ташкенте с сегодняшнего дня начали ограничивать оплату электроэнергии для должников за вывоз мусора

Vaib.uz (Узбекистан. 11 ноября). С сегодняшнего дня в Ташкенте начала действовать новая система взыскания долгов за услуги по вывозу мусора — теперь жители столицы, имеющие задолженности, столкнутся с ограничением возможности оплатить электроэнергию до погашения долгов за вывоз мусора. О запуске системы сообщило Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики.
Как работает новая система.
Согласно новому порядку, до 3 числа каждого месяца информация о должниках за мусор передаётся из электронной биллинговой системы Toza makon в биллинговую систему Региональных электрических сетей. Это означает, что, если у абонента есть долг за вывоз отходов, сведения о нем автоматически попадают к энергетикам.
5 ноября этого года свыше 25,1 тысяче абонентов в Ташкенте были отправлены SMS-уведомления с короткого номера 2100 о необходимости погасить долг, общая сумма задолженности составила около 2 млрд 239 млн сумов. Часть из них сразу же погасила долг, в результате на 11 ноября общая дебиторская задолженность по городу сократилась до 582 млн сумов.
Тем, кто не оплатил долг в течение пяти дней после получения сообщения, с сегодняшнего дня временно ограничили возможность оплаты электроэнергии. То есть, потребитель не может пополнить баланс за электричество, однако само электричество ему не отключили. Однако если абонент и дальше не будет оплачивать долги за мусор, а средства на счету закончатся, подача электричества будет автоматически прекращена.
Ограничение на оплату электроэнергии снимается сразу после полного погашения задолженности по услугам вывоза мусора. Для этого не нужно дополнительных обращений — всё происходит автоматически.
На остальной территории Узбекистана такая система будет введена с декабря 2025 года.
Новая система — попытка комплексно подойти к решению проблемы «хронических» должников по коммунальным услугам. Будет ли она эффективной — покажет практика, но уже сейчас стоит задуматься о своевременной оплате счетов, чтобы не остаться без света из-за мусора.