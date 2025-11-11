«Картошка, помидоры, огурцы, бананы и кожаная обувь». Назван топ-10 наиболее подорожавших товаров в Беларуси

Так, в сравнении с октябрем 2024-го в Беларуси подорожал ряд товаров. В сравнении с сентябрем в октябре потребительские цены увеличились в среднем на 0,3%. Продукты за месяц подорожали на 0,8%, а вот товары из непродовольственной группы, наоборот, подешевели на 0,1%, стоимость услуг снизилась на 0,05%.