«Картошка, помидоры, огурцы, бананы и кожаная обувь». Назван топ-10 наиболее подорожавших товаров в Беларуси

Стало известно, какие товары, продукты и услуги подорожали в Беларуси сильнее других в октябре. Такую статистику опубликовал Национальный статистический комитет.
Так, в сравнении с октябрем 2024-го в Беларуси подорожал ряд товаров. В сравнении с сентябрем в октябре потребительские цены увеличились в среднем на 0,3%. Продукты за месяц подорожали на 0,8%, а вот товары из непродовольственной группы, наоборот, подешевели на 0,1%, стоимость услуг снизилась на 0,05%.
В топ-10 наиболее подорожавших товаров и услуг в Беларуси по убыванию вошли: услуги дошкольных учреждений (стали дороже на 5,07%), плодоовощная продукция (на 4,12%), мед (плюс 3,23%), услуги культуры (2,73%) и ювелирные изделия (2,13%).
Сильнее других в сравнении с сентябрем в Беларуси выросли цены на свежие томаты, огурцы и сладкий перец. Также в топ наиболее подорожавших товаров включили: белокочанную капусту, бананы, услуги концертных организаций, женские летние кожаные туфли, мужские сандалеты из кожи, картофель и живые срезанные цветы.
Заметен в Беларуси в октябре и рост стоимости репчатого лука (плюс 3,33%), авокадо (2,33%), ремонта квартир (1,95%), какао-порошка (1,89%), мультиварок (1,63%) и т.д.
А заметнее подешевели женские зимние сапоги (минус 11,95% от средней цены), мужские сапоги и ботинки) на меху (7,55%) и горячее водоснабжение (6,53%).
Тем временем минимальная зарплата в Беларуси увеличится до 858 рублей.
Накануне Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 11 ноября.