В Ростовской области посевы ячменя обработали запрещенным пестицидом

В Азовском районе Ростовской области допустили нарушение при обработке пестицидом посевов озимого и ярового ячменя. Несоблюдение норм выявили в ходе проверки в системе «Сатурн», сообщает управление Россельхознадзора.
Как уточнили в ведомстве, пестицид, которым вели обработку, нельзя было применять на некоторых посевах. Соответствующее требование прописано в действующем каталоге агрохимикатов.
Юридическому лицу уже направили предостережение с рекомендацией строго соблюдать все установленные правила.