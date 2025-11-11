Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области посевы ячменя обработали запрещенным пестицидом

Нарушение при обработке посевов выявили в Азовском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе Ростовской области допустили нарушение при обработке пестицидом посевов озимого и ярового ячменя. Несоблюдение норм выявили в ходе проверки в системе «Сатурн», сообщает управление Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, пестицид, которым вели обработку, нельзя было применять на некоторых посевах. Соответствующее требование прописано в действующем каталоге агрохимикатов.

Юридическому лицу уже направили предостережение с рекомендацией строго соблюдать все установленные правила.