В Казахстане запустят крупнейший оловянный завод за $227 млн, который быстро окупится

Золотодобывающая компания Solidcore Resources провела внутреннюю переоценку запасов на месторождении Сырымбет в Северо-Казахстанской области, сообщила в июне заместитель генерального директора по стратегическому развитию Solidcore Eurasia Аида Альжанова. По ее словам, в результате этого запасы месторождения возросли до 286 тыс. тонн олова с 206 тыс. тонн ранее, в то время как запасы меди сократились до 55 тыс. тонн с 74 тыс. тонн ранее.