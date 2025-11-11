В Казахстане запустят крупнейший оловянный завод за $227 млн, который быстро окупится

«В сфере недропользования компания Tin One Mining начала реализацию строительства ГОКа по переработке олова с мощностью 11 тыс. тонн олова в год. Сумма инвестиций — $227,8 млн», — сказал он в ходе форума с участием китайских предпринимателей на площадке посольства КНР в Казахстане.
При этом годовой объем производства предприятия составит $352 млн. Это стоимость всей продукции выпущенной за год, которая говорит о возможной быстрой окупаемости проекта.
Ввод в эксплуатацию ГОКа запланирован на 2028 год. На предприятии будут работать 600 человек.
Золотодобывающая компания Solidcore Resources провела внутреннюю переоценку запасов на месторождении Сырымбет в Северо-Казахстанской области, сообщила в июне заместитель генерального директора по стратегическому развитию Solidcore Eurasia Аида Альжанова. По ее словам, в результате этого запасы месторождения возросли до 286 тыс. тонн олова с 206 тыс. тонн ранее, в то время как запасы меди сократились до 55 тыс. тонн с 74 тыс. тонн ранее.
Сырымбет является крупнейшим неосвоенным месторождением олова в мире. В 2018 году по нему проводилась оценка запасов по мировому стандарту JORC. Запасы тогда оценивались в 206 тыс. тонн олова и 74 тыс. тонн меди.
Олово активно используется в различных областях, в том числе при производстве жести, химии, батарей и прочего (электромобили, робототехника, возобновляемая энергетика, строительство, интернет вещей и так далее). Общее мировое потребление олова оценивается в 377 тыс. тонн в год.
Китай перерабатывает 98% производимого в мире олова, потребляя как собственное олово, так и металл из Индонезии, Перу и других стран. По словам Альжановой, Казахстан интегрируется в существующую в мире цепочку поставок.
Solidcore Resources приобрела в конце 2024 года 55%-ную долю в компании Tin One Holding, которая осваивает месторождение Сырымбет в Северо-Казахстанской области, у Lancaster Group за $82,5 млн. Одним из конечных акционеров Lancaster Group Kazakhstan являлся аким Алматы Ерболат Досаев (в этом году его на этом посту сменил Дархан Сатыбалды). Его доля находилась в доверительном управлении супруги Гульнар Досаевой.