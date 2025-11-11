На Алаколе начнут масштабное обновление инфраструктуры

«Конечно, решить накопившиеся проблемы инфраструктуры за один сезон невозможно. Однако на побережье озера Алаколь созданы условия для туристов и приняты меры по развитию инфраструктуры. Учитывая, что с момента создания области ремонтные работы на побережье не были проведены, в текущем году из областного бюджета выделен 1 млрд тенге. В селе Кабанбай начато строительство спасательной станции и пожарного депо. На сегодня ведется разработка ПСД на строительство новой электрической сети к туристической зоне и полигона твердо-бытовых отходов», — дополнил Берик Уали.