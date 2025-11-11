В Новосибирске сорвались торги по развитию инновационного «Смартсити»

Все пять аукционов, объявленные в октябре 2025 года, не вызвали интереса у застройщиков. Планировалось, что победители займутся развитием территории, предназначенной для инновационной, жилой и образовательной застройки. Однако застройщики проигнорировали все предложенные лоты.