В Новосибирске сорвались торги по развитию инновационного «Смартсити»

В Новосибирске не состоялись торги по проекту комплексного развития территории инновационной и научно-образовательной зоны «Смартсити-Новосибирск». Об этом сообщается в электронной документации на сайте «ГИС Торги».
Все пять аукционов, объявленные в октябре 2025 года, не вызвали интереса у застройщиков. Планировалось, что победители займутся развитием территории, предназначенной для инновационной, жилой и образовательной застройки. Однако застройщики проигнорировали все предложенные лоты.
Согласно данным, опубликованным в электронной системе «ГИС Торги», на участие в торгах не поступило ни одной заявки. Итоги должны были подвести 11 ноября, однако из-за отсутствия участников процедуры признаны несостоявшимися.