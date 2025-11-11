В Пермском крае суммарная задолженность по зарплате составила 7,5 млн рублей

Пермьстат сообщил о имеющейся суммарной задолженности по заработной плате у ряда предприятий Прикамья. На конец сентября 2025 года она составила 7,549 млн руб. Сумма задолженности не меняется с июня.
Задолженность накопили предприятия по добыче полезных ископаемых перед 27 сотрудниками. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за август в отрасли превысила 124 тыс. руб. Это самая высокая заработная плата среди работников организаций Пермского края.
В топ-3 зарплат после предприятий сферы по добыче полезных ископаемых входят: организации финансовой и страховой деятельности — 108,9 тыс. руб., сферы информации и связи — 107,4 тыс. руб. Меньше всех получают пермские учителя — в среднем 35,3 тыс. руб.
Средняя зарплата в регионе без учета выплат социального характера по итогам августа 2025 года составила 78 352,5 ₽
В Пермском крае увеличился разрыв между медианой предлагаемой и ожидаемой зарплатами. Предлагаемая работодателями зарплата поднялась до 70 тыс. руб. в месяц, ожидаемая среди ищущих работу составила 60 тыс. руб.