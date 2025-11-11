Ричмонд
Хилько «проводили» с должности гендиректора омской ТГК-11 наградой

Работу бывшего гендиректора омской ТГК-11 оценили наградой.

Источник: Reuters

В день, когда стало известно об уходе Олега Хилько с поста генерального директора АО «ТГК-11», 10 ноября 2025 года, его представили к награде.

Как следует из распоряжения правительства Омской области от указанной даты, его наградили почетной грамотой областного правительства с формулировкой «за многолетний труд в сфере энергетики Омской области», в наградном документе он представлен в прежнем статусе.

Напомним, Олег Хилько возглавлял АО «ТГК-11» с сентября 2023 года. В минувший понедельник, 10 ноября 2025 года, стало известно имя его преемника на руководящем посту. При этом дальнейшие карьерные перспективы экс-управленца, за плечами которого свыше двух десятилетий в системе энергосбыта, пока неизвестны.