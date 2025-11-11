Ричмонд
Россияне переплачивают за ЖКУ из-за одного пункта в квитанции

У многих россиян возникают ситуации, связанные с завышенными суммами в платежных документах.

Источник: ДЕЙТА

Основная причина таких ошибок зачастую кроется в неправильном учете общей площади жилого помещения управляющими компаниями. Об этом рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно положениям Жилищного кодекса РФ и Правил предоставления коммунальных услуг, площади, используемой для расчетов, должна исключать площадь балконов, лоджий, веранд и террас. Если в платежке указывается площадь, включающая эти зоны, это ведет к переплате, так как оплачиваются лишние квадратные метры.

Чтобы устранить подобные ошибки, важно проверить, какая именно площадь указана в Едином государственном реестр недвижимости (ЕГРН). Заказать выписку на свою квартиру можно через соответствующие государственные сервисы. Если в реестре обнаружится, что указана неправильная площадь, необходимо сначала внести исправления в ЕГРН, а затем требовать перерасчета коммунальных платежей.

Однако стоит помнить, что по действующим правилам, перерасчет за прошлые периоды возможен только в случае, если ошибка была допущена ресурсоснабжающей организацией или управляющей компанией, и только за последние три месяца. В результате, для избегания переплат, рекомендуется как можно быстрее обновить данные в реестре и уведомить коммунальщиков о необходимости корректировки расчетов.

Важно понимать, что перерасчет за все прошлые периоды, если ошибка носила систематический характер, сейчас законодательством не предусмотрен. Поэтому своевременное уточнение и исправление данных в ЕГРН является главным шагом для снижения затрат на коммунальные услуги.

Если ошибка действительно связана с некорректным указанием общей площади в реестре, гражданин вправе потребовать перерасчет по этим данным, но не более чем за три последних месяца, что также подтверждается постановлениями Верховного суда РФ.