Морской мост Петербург-Калининград: FESCO удваивает перевозки

Судно-близнец «ФЕСКО Наварина» способно перевозить 707 контейнеров, включая 150 рефрижераторных, что особенно важно для скоропортящихся грузов.
С 9 ноября суда курсируют с удвоенной частотой — до двух рейсов в неделю, сохраняя прежнее время в пути всего два дня. Это повышает надёжность поставок для бизнеса и укрепляет транспортную связность эксклавного региона.
Запущенная в 2023 году линия FSKL демонстрирует растущую значимость морского пути в логистике Северо-Запада, предлагая альтернативу наземным маршрутам через третьи страны.