Санстанция проверила более 800 кафе Минска: у большинства нашли нарушения

Как рассказали в санстанции, чаще всего нарушения были связаны с использованием продуктов питания без маркировки или с истекшими сроками годности. Также выявлены нарушения условий хранения пищевой продукции и несоблюдение правил хранения, использование оборудования, инвентаря и посуды с поврежденным покрытием, отбитыми краями, деформациями и трещинами, которые затрудняют санитарную обработку.