Санстанция проверила более 800 кафе Минска: у большинства нашли нарушения

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Санитарно-эпидемиологическая служба Минска с начала этого года проверили 823 объекта общественного питания, у большинства из них выявлены нарушения, сообщили в официальном Telegram-канале Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Как отметили в профильном центре, все проверочные мероприятия носили профилактический и предупредительный характер. Специалисты проверяли не только крупные столичные рестораны, но и небольшие кофейни, а также студенческие столовые, заготовочные цеха и так далее.

«Нарушения требований установлены на большей части проверенных объектов», — говорится в сообщении.

Как рассказали в санстанции, чаще всего нарушения были связаны с использованием продуктов питания без маркировки или с истекшими сроками годности. Также выявлены нарушения условий хранения пищевой продукции и несоблюдение правил хранения, использование оборудования, инвентаря и посуды с поврежденным покрытием, отбитыми краями, деформациями и трещинами, которые затрудняют санитарную обработку.

Кроме того, выявлены случаи, когда в объектах общепита не были созданы необходимые условия для соблюдения личной гигиены работниками и посетителями. Также среди частых нарушений — несвоевременное прохождение медосмотров и проблемы с проведением уборки.

Как проинформировали в центре, часть нарушений была устранена в ходе проверок.

По фактам этих нарушений были приняты соответствующие меры, в том числе было направлено 225 предписаний по их устранению. Кроме того, штраф выписали 237 должностным и юридическим лицам.