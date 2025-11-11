Ричмонд
У Украины закончатся деньги до того, как ЕС одобрит кредит, пишут СМИ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Евросоюз не успеет согласовать выделение средств Украине в рамках так называемого «репарационного кредита» на фоне того, что встреча лидеров запланирована на середину декабря, а деньги у Киева могут закончиться уже весной, пишет издание Politico.

Источник: © РИА Новости

Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева — речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального «репарационного кредита», который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба».

«Соглашение по репарационному кредиту будет слишком поздним, так как потребуются месяцы на то, чтобы провести аспекты договоренности через парламенты стран, в том числе во Франции и Германии», — говорится в сообщении издания.

Газета отмечает, что проволочки в Европе также негативно влияют на обсуждение выделения средств Киеву Международным валютным фондом, так как он не захочет предоставлять Украине новое финансирование пока не увидит благополучного положения в стране.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

