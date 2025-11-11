Завершили первый километр тоннеля метро от Сенной до Свободы

Проходческий щит «Владимир» продвинулся на километр в сторону площади Свободы в Нижнем Новгороде. Информацию об этом сообщили Telegram-канале «МетроНН».
ТПМК успешно преодолел указанную дистанцию во втором тоннеле. В настоящее время, после проведения запланированной инспекции, щит увеличивает скорость на 20-метровой глубине.
Параллельно осуществляется установка 720-го кольца высококачественной железобетонной обделки.
Подчеркивается, что «Владимиру» осталось пройти заключительные полкилометра до площади Свободы. На самой площади ведутся работы по формированию особой бетонной платформы для его прибытия.
Ориентировочно, выход ТПМК в демонтажную камеру запланирован на завершение текущего года.
Ранее ход строительства дублёра Родионова показали нижегородцам.