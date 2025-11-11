Ричмонд
Завершили первый километр тоннеля метро от Сенной до Свободы

Параллельно в Нижнем Новгороде осуществляется установка 720-го кольца высококачественной железобетонной обделки.

Источник: "Метро НН — Наше. Новое" в ВК

Проходческий щит «Владимир» продвинулся на километр в сторону площади Свободы в Нижнем Новгороде. Информацию об этом сообщили Telegram-канале «МетроНН».

ТПМК успешно преодолел указанную дистанцию во втором тоннеле. В настоящее время, после проведения запланированной инспекции, щит увеличивает скорость на 20-метровой глубине.

Параллельно осуществляется установка 720-го кольца высококачественной железобетонной обделки.

Подчеркивается, что «Владимиру» осталось пройти заключительные полкилометра до площади Свободы. На самой площади ведутся работы по формированию особой бетонной платформы для его прибытия.

Ориентировочно, выход ТПМК в демонтажную камеру запланирован на завершение текущего года.

Ранее ход строительства дублёра Родионова показали нижегородцам.