В Ташкенте обсудили вопросы запуск проекта «АгроЭкспресс Центральная Азия — Россия»

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. АО «Узбекистон темир йуллари» выступают за введение единого льготного тарифа для перевозок с Россией и Казахстаном, а также предлагают активизировать запуск проекта «Агроэкспресс Центральная Азия — Россия», сообщает пресс-служба компании.
По информации пресс-службы, руководство «Узбекистон темир йуллари» и генеральный директор компании «Евроазиатская агрологистика» Алевтина Кирилова обсудили в Ташкенте расширение возможностей железнодорожных перевозок грузов между Узбекистаном, Россией и Казахстаном, а также запуск проекта «Агроэкспресс Центральная Азия — Россия».
Также стороны обсудили необходимость введения единого льготного тарифа между железными дорогами трех стран и упрощение таможенных и пограничных процедур.
«Была подчеркнута необходимость введения единого льготного тарифа между железными дорогами трех стран, а также упрощения таможенных и пограничных процедур», — говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны договорились организовать встречу совместно с казахстанской стороной для более детального рассмотрения вопроса и дальнейшего совместного обсуждения и практической реализации проекта.
В октябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на втором саммите «Центральная Азия — Россия» в Душанбе предложил запустить проект «Агроэкспресс Центральная Азия — Россия» для увеличения взаимного товарооборота и упрощения доступа сельхозпродукции на рынки партнеров.