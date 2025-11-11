В Ташкенте обсудили вопросы запуск проекта «АгроЭкспресс Центральная Азия — Россия»

По информации пресс-службы, руководство «Узбекистон темир йуллари» и генеральный директор компании «Евроазиатская агрологистика» Алевтина Кирилова обсудили в Ташкенте расширение возможностей железнодорожных перевозок грузов между Узбекистаном, Россией и Казахстаном, а также запуск проекта «Агроэкспресс Центральная Азия — Россия».