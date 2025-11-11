25 воронежским студенткам выплатили декретные

25 воронежских студенток очной формы обучения получили декретные выплаты, сообщили в региональном отделении СФР. Их стали начислять с 1 сентября 2025 года.
Пособие выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам. Его размер зависит от продолжительности данного отпуска и рассчитывается из величины регионального прожиточного минимума, который в 2025 году составляет 17 009 ₽
При стандартном сроке больничного в 140 дней, молодая мама получит 79 375 ₽, при осложненных родах (156 дней) — 88 447 ₽, при многоплодной беременности (194 дня) — 109 992 ₽
Для оформления выплаты необходимо представить справку из медорганизации, подтверждающую период нетрудоспособности, а также справку из учебного заведения об обучении по очной форме. Подать заявление на пособие можно в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам через портал госуслуг, в МФЦ, в клиентской службе отделения СФР по Воронежской области.