25 воронежским студенткам выплатили декретные

Для оформления выплаты необходимо представить справку из медорганизации, подтверждающую период нетрудоспособности, а также справку из учебного заведения об обучении по очной форме. Подать заявление на пособие можно в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам через портал госуслуг, в МФЦ, в клиентской службе отделения СФР по Воронежской области.