Ученые рассказали, для чего создают белорусскую красную породу коров

Самым ярким примером селекционного достижения белорусских ученых, которые работают для отечественного животноводства, стало создание в 2020 году белорусской Голштинской породы крупного рогатого скота молочного направления. От этой породы производится около 80 процентов молока в стране.
«Учитывая, что Беларусь конкурирует с зарубежными производителями молочной продукции на внешних рынках, мы должны обращать большое внимание на качество сырья, которое поступает на переработку для продуктов питания. Поэтому в стране принято решение, а наш центр возглавил эту работу, по созданию новой отечественной породы красного молочного скота», — сообщил Портной.
По его словам, 10 лет назад уже была попытка вывести отечественную породу красных коров, но, тем не менее, сейчас 90 процентов коров в стране — это черно-пестрые.
«Сегодня требования переработчиков таковы, что молоко должно содержать высокое количество жира, белка, молочного сахара для производства кисломолочной и сыродельной продукции, а этими признаками отличается именно красный скот», — подчеркнул он.
По словам Портного, кроме повышенной молочности, коровы красной породы отличаются более крепким здоровьем, что для отечественного животноводства очень актуально.
«Первые наши результаты говорят о том, что на сегодняшний день продолжительность хозяйственного использования этих животных превосходит черно-пеструю породу более чем на одну лактацию», ― отметил директор центра.
Белорусский карп
Портной также рассказал о том, какие новые породы рыб создают белорусские селекционеры.
«Ученые нашего центра для рыбоводческой отрасли страны создали белорусские породы карпа, которые разводятся сегодня во всех рыбохозяйственных организациях», — сказал он.
По словам Портного, работа по выведению белорусского карпа продолжается.
«Завершаем селекционный процесс по созданию новой породы белорусского зеркального карпа с улучшенным экстерьером», — сообщил ученый.
Также идет разработка технологий и параметров выращивания ценных пород рыб в условиях замкнутого водообеспечения, отметил Портной.
«Это вообще новое направление для нашей страны — выращивание ценных пород рыб, таких как форель, осетр и других», — сказал он.