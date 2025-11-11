В Египте туристический автобус врезался в грузовик, погибла россиянка

Автобус с российскими туристами ночью столкнулся с грузовиком в Египте, в салоне находились 39 человек. В результате аварии погибли россиянка и водитель, остальные получили различные травмы. Среди пострадавших оказались дети. В местном управлении здравоохранения утверждают, что четверо россиян находятся в тяжелом состоянии, одного из них перевезли в Каир. Подробности — в материале «Газеты.Ru».