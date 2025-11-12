Компании Кубани вдвое увеличили закупки агродронов

Рынок агродронов в России демонстрирует стремительное развитие. С 2022 года спрос на беспилотники ежегодно растет минимум на 40%.
«Это связано с целым рядом факторов: экономической эффективностью, острым дефицитом рабочей силы в АПК, а также активной государственной поддержкой», — прокомментировала коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.
Среди других регионов юга нарастила приобретение беспилотников для сельского хозяйства Ростовская область — на 97,6%. В Северо-Кавказском федеральном округе лидером по увеличению закупок стал Ставропольский край с ростом на 99,5%.
По данным аналитиков, наибольшую долю торгов на покупку агродронов занимает Московская область — 17,6% тендеров. На Краснодарский край приходится 5,2% таких торгов. Ростовская область с долей 4,2% располагается на третьей позиции.