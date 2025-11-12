Компании Кубани вдвое увеличили закупки агродронов

Агропромышленные предприятия Краснодарского края в 2025 году увеличили закупки беспилотных летательных аппаратов на 98%, заняв второе место в России по числу торгов на приобретение дронов после Москвы и Московской области. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на пресс-службу электронной торговой площадки «ТендерПро».