Вениамин Кондратьев предложил продлить налоговые каникулы для отельеров Анапы

Отсрочка была предоставлена Правительством России до 25 декабря 2025 года для поддержки бизнеса, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций на Черноморском побережье. Глава Кубани подчеркнул, что курортная отрасль в Анапе и Темрюкском районе сталкивается с особыми трудностями, и для сохранения стабильности предприятий важно продлить налоговые преференции на следующий год.