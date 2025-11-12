Ричмонд
Вениамин Кондратьев предложил продлить налоговые каникулы для отельеров Анапы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с инициативой продлить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для анапских отельеров.

Источник: Новая Кубань

Об этом он заявил на рабочей встрече с руководителем регионального управления ФНС России Алексеем Семеновым.

Отсрочка была предоставлена Правительством России до 25 декабря 2025 года для поддержки бизнеса, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций на Черноморском побережье. Глава Кубани подчеркнул, что курортная отрасль в Анапе и Темрюкском районе сталкивается с особыми трудностями, и для сохранения стабильности предприятий важно продлить налоговые преференции на следующий год.

«Сейчас в налоговой политике как никогда важен деликатный и сбалансированный подход, который позволит сохранить работоспособность предприятий», — отметил Вениамин Кондратьев.

Инициатива направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, что способствует развитию экономики региона и решению социальных задач.

