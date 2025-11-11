Mitsubishi зарегистрировала в Роспатенте новый бренд

Отмечается, что исключительные права на оба товарных знака будут действовать до апреля 2035 года. Бренд Ralliart будет использоваться для гоночных автомобилей, запчастей, одежды и аксессуаров. Технология MIVEC относится к системам электронного управления фазами газораспределения.