Mitsubishi зарегистрировала в Роспатенте новый бренд

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors зарегистрировал в России гоночный бренд Ralliart и технологию MIVEC. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сервис проверки контрагентов.
Отмечается, что исключительные права на оба товарных знака будут действовать до апреля 2035 года. Бренд Ralliart будет использоваться для гоночных автомобилей, запчастей, одежды и аксессуаров. Технология MIVEC относится к системам электронного управления фазами газораспределения.
По данным за прошлый год, выручка Mitsubishi Motors в России составила 1,5 миллиарда рублей при прибыли 1,2 миллиарда рублей.
Ранее эксперт Юрий Богомолов допустил возвращение McDonald’s в Россию.