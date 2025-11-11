Ричмонд
Центробанк обновит список признаков мошеннических переводов

В перечень планируют добавить смену номера телефона для входа в онлайн-банк.

Источник: Аргументы и факты

Банк России обновит список признаков мошеннических переводов, добавив в него смену номера телефона для входа в онлайн-банк. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, передает «Газета.Ru».

Он пояснил, что подозрительным также будет считаться изменение характеристик телефона клиента, например использование нетипичного интернет-провайдера. Эта мера направлена на противодействие мошенникам, которые получают доступ к устройствам через вредоносное ПО для хищения денег.

Приказ с новыми признаками мошеннических операций будет опубликован в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян.