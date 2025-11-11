Роботизация молочных ферм и ускоренная обработка почвы: что ученые предлагают сельскому хозяйству

По его оценке, обработка почвы и посев — в числе самых ответственных технологических процессов в системе земледелия. На этих операциях расходуются до 30−40% энергетических и до 25% трудовых затрат на возделывание сельхозкультур. Для вспашки почвы в Беларуси освоена целая гамма многокорпусных оборотных плугов нового поколения, которые по основным эксплуатационным и энергетическим показателям не уступают зарубежным аналогам и наиболее эффективны на больших площадях. «Но следует отметить, что необходима их качественная и точная настройка, потому что процесс вспашки — это очень энергозатратная операция. На следующей неделе будем проводить республиканский семинар, в том числе чтобы показать узкие места, чтобы не было погрешностей в выполнении данной операции, так как это сильно влияет на получение стабильно хороших урожаев», — добавил ученый.