Роботизация молочных ферм и ускоренная обработка почвы: что ученые предлагают сельскому хозяйству

Как достичь новых, еще более успешных результатов в земледелии и животноводстве? Как справляться со сложностями, связанными с изменением климата? Здесь на помощь аграриям приходит новая, более современная и эффективная техника. Ученые постоянно думают над тем, как улучшить технологические процессы в сельском хозяйстве, — и предлагают свои новинки. О роботизации, автоматизации и новых возможностях для работы на высоких скоростях рассказал генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства Дмитрий Комлач.
Снизить затраты и повысить урожайность: какими должны быть новые машины?
По словам гендиректора, ученые центра являются связующим звеном между сельхозмашиностроением и сельскохозяйственным производством. Обеспечивать потребности агропромышленного комплекса в высокоэффективной, высокопроизводительной технике и оборудовании отечественного производства — в том числе и их задача. Причем такая техника и оборудование должны не уступать по своим техническим и эксплуатационным показателям лучшим зарубежным аналогам. Важно также расширять экспортные рынки для поставок белорусской сельхозтехники.
«Для этих целей учеными совместно с Министерством промышленности, Министерством сельского хозяйства и продовольствия разработана система перспективных машин и оборудования для реализации эффективных технологий производства и первичной переработки основных видов продукции растениеводства и животноводства на период до 2030 года. Уровень механизации достаточно высок, но есть те направления, которые нужно оперативно дополнить той сельскохозяйственной техникой и оборудованием, которые прямо сейчас нужны нашим аграриям. Основные тенденции — повышение единичной мощности энергосредств, грузоподъемности транспортных машин, пропускной способности уборочных комбайнов. Оптимальные аграрные сроки никто не отменял. Изменение погодных условий влияет на оперативность и качество сбора урожая, на выполнение технологических операций в срок и с минимальными затратами и потерями. Потому необходимо увеличение ширины захвата прицепных и навесных рабочих машин, способных работать на повышенных скоростных режимах, выявление и устранение узких мест в механизации технологических процессов, улучшение технических и эксплуатационных свойств каждой отдельной машины с целью повышения экономической эффективности», — подчеркнул гендиректор НПЦ.
Словом, экономика на первом месте, то есть снижение себестоимости затрат, повышение продуктивности, урожайности. «На текущий момент первоочередная задача ученых нашего центра — максимальная механизация и автоматизация технологических процессов производства сельхозпродукции при снижении ее себестоимости. Это разработка роботизированных, автоматизированных средств, беспилотных машин и комплексов», — подчеркнул Дмитрий Комлач.
Работа на полях — на повышенной скорости.
По его оценке, обработка почвы и посев — в числе самых ответственных технологических процессов в системе земледелия. На этих операциях расходуются до 30−40% энергетических и до 25% трудовых затрат на возделывание сельхозкультур. Для вспашки почвы в Беларуси освоена целая гамма многокорпусных оборотных плугов нового поколения, которые по основным эксплуатационным и энергетическим показателям не уступают зарубежным аналогам и наиболее эффективны на больших площадях. «Но следует отметить, что необходима их качественная и точная настройка, потому что процесс вспашки — это очень энергозатратная операция. На следующей неделе будем проводить республиканский семинар, в том числе чтобы показать узкие места, чтобы не было погрешностей в выполнении данной операции, так как это сильно влияет на получение стабильно хороших урожаев», — добавил ученый.
«Вы видите, какой сейчас у нас климат, погода резко меняется. Поэтому иногда вспашка, подготовка почвы и посев следуют друг за другом практически сразу. Разработан оборотный плуг, который работает на повышенных скоростях и агрегатируется с тракторами определенного класса, которых порядка 7 тыс. у нас в стране. То есть нет проблемы с агрегатированием. Сейчас освоение данной машины идет на Минском заводе шестерен», — рассказал о еще одной новой разработке гендиректор НПЦ.
В Беларуси четыре агроклиматические зоны, почвы с разным составом и структурой. «Поэтому наряду с традиционной отвальной системой существует и безотвальная система обработки почвы. Мы разработали многофункциональный почвообрабатывающий агрегат. Завершаются разработка и испытания данного агрегата. Машина представляет собой три набора почвообрабатывающих модулей с измельчением, рыхлительную секцию с глубиной рыхления до 40 см и выравнивающий модуль. Она позволяет работать на всех типах почв и выполнять последовательно несколько операций, то есть мы готовим почву прямо под посев. Надеюсь, что этот агрегат займет свое достойное место и будет пользоваться повышенным спросом у наших аграриев, так как получаются очень хорошие результаты», — поделился Дмитрий Комлач.
Для заготовки кормов также разработано несколько новых машин. «Это гребенчатые грабли шириной захвата 9,5 м, конструктивной особенностью которых является обеспечение минимального контакта рабочих органов с почвой, чтобы исключить попадание в корм почвы, камней и других примесей. При этом они полностью гидрофицированы, позволяют бесступенчато изменять ширину захвата, рабочую скорость. Грабли работают на высоких скоростях, поэтому, естественно, обеспечивают выполнение технологического процесса в оптимальные, сжатые сроки. В этом году поставлена опытная партия, порядка 10 машин, в наше хозяйство. Сейчас идет сбор информации, будут внесены изменения, чтобы машина обладала высокой надежностью», — обозначил планы ученый.
Также в этом году ученые разработали ленточный валкователь совместно с «Лидагропроммашем». «Это машина самого высокого класса для заготовки кормов. Работает уже практически со стопроцентной точностью, то есть недопущением примесей в принципе. Отличие такого валкователя от классических роторных граблей в том, что для подбора скошенной массы используется горизонтальный подборщик вместо вращающихся вертикальных граблин. А дальше подобранная масса попадает на ленточный транспортер и бережно перемещается в нужном направлении. Это хорошо для всех видов культур, особенно для зернобобовых, травяных. Завершены приемочные испытания, машина показала хорошие результаты», — подчеркнул гендиректор НПЦ.
Роботизация в животноводстве.
Белорусские ученые-механизаторы готовят новинки не только для растениеводства. Особое внимание они уделяют эффективному уходу за сельскохозяйственными животными.
«Животным нужны не только качественные корма, но и в целом благоприятные условия. Для этих целей разработан комплект оборудования с системой формирования и поддержания микроклимата на молочно-товарных комплексах. Комплект включает в себя системы вентиляции, водяного охлаждения, управления и контроля состояния микроклимата на комплексе. Известно, что при высокой температуре воздуха у животных нарушается терморегуляция и другие физиологические процессы, снижаются удои, ухудшается аппетит, повышается температура тела, учащается пульс и дыхание, снижается жирность молока. Разработанная система в автоматизированном режиме способна контролировать температуру и влажность воздуха, содержание СО2 и поддерживать заданные параметры воздушной среды в требуемых пределах. Данная система есть в двух исполнениях — с капельным разбрызгиванием и с туманообразованием. Эффективность очень хорошая. Буквально на прошлой неделе прошла приемка опытных образцов и завершается постановка данных машин на серийное производство», — отметил Дмитрий Комлач.
Кроме этого, ученые движутся в сторону роботизации молочно-товарных комплексов. «В этом году у нас хороший задел по разработке отечественного роботизированного доильного устройства, сделаны первые шаги. Также планируем начать разработку роботизированной машины по аэрации и подталкиванию кормов», — поделился планами ученый.
Валерия ГАВРИЛОВА,
БЕЛТА. -0-