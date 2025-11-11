Транспорт, промышленность и АПК. Какие перспективы у сотрудничества Беларуси и Кировской области

11 ноября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Александр Рогожник в рамках визита белорусской делегации в Кировскую область провел рабочую встречу с губернатором региона Александром Соколовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства.