Транспорт, промышленность и АПК. Какие перспективы у сотрудничества Беларуси и Кировской области

11 ноября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Александр Рогожник в рамках визита белорусской делегации в Кировскую область провел рабочую встречу с губернатором региона Александром Соколовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства.

«Обсудили широкий спектр вопросов текущего сотрудничества Беларуси с российским регионом в различных сферах: транспорте, сельском хозяйстве, промышленности, коммунальном хозяйстве. Рассмотрели ход выполнения ранее достигнутых договоренностей. Предметно изучили перспективы поставок пассажирского транспорта белорусского производства, взаимодействия в отраслях мусоропереработки, водоочистки и водоподготовки», — рассказали в пресс-службе.

Также белорусская делегация в ходе визита провела встречи с представителями руководства министерств транспорта, энергетики и ЖКХ, охраны окружающей среды Кировской области, посетила промышленные предприятия региона и площадки дилеров белорусской техники. -0-

Фото посольства Беларуси в России.