Посол Беларуси в Астане обсудил с руководством Hyundai Trans Auto организацию сборки белорусской техники

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов 11 ноября ознакомился с работой товарищества с ограниченной ответственностью Hyundai Trans Auto, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское загранучреждение в Казахстане.