Посол Беларуси в Астане обсудил с руководством Hyundai Trans Auto организацию сборки белорусской техники

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов 11 ноября ознакомился с работой товарищества с ограниченной ответственностью Hyundai Trans Auto, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское загранучреждение в Казахстане.
В посольстве обратили внимание, что Hyundai Trans Auto осуществляет сборку коммерческой, пассажирской и специализированной техники марок Hyundai, Golden Dragon, Foton и BYD.
Во встрече приняли участие генеральный директор КМК «Астана Моторс» Бекнур Несипбаев и директор ТОО Hyundai Trans Auto Адилбек Гаев. Основной темой встречи стало обсуждение возможных вариантов организации сборочного производства белорусской техники.
По итогам встречи была достигнута договоренность проработать оптимальные направления двустороннего сотрудничества. -0-