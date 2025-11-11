Ричмонд
Посол Беларуси в Астане обсудил с руководством Hyundai Trans Auto организацию сборки белорусской техники

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов 11 ноября ознакомился с работой товарищества с ограниченной ответственностью Hyundai Trans Auto, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское загранучреждение в Казахстане.

В посольстве обратили внимание, что Hyundai Trans Auto осуществляет сборку коммерческой, пассажирской и специализированной техники марок Hyundai, Golden Dragon, Foton и BYD.

Во встрече приняли участие генеральный директор КМК «Астана Моторс» Бекнур Несипбаев и директор ТОО Hyundai Trans Auto Адилбек Гаев. Основной темой встречи стало обсуждение возможных вариантов организации сборочного производства белорусской техники.

По итогам встречи была достигнута договоренность проработать оптимальные направления двустороннего сотрудничества. -0-