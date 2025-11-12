Возьмут у богатых и отдадут бедным: Минтранс рассказал о новой схеме субсидий на авиабилеты в Калининград

Минтранс сократит число пассажиров, которые смогут купить льготные авиабилеты в Калининград, в пользу жителей региона. Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Потешкин на совещании в Совете Федерации «О совершенствовании механизма субсидирования авиаперелётов для жителей Калининградской области», сообщает Интерфакс во вторник, 11 ноября.
«Забирая из туристического потока и отдавая жителям Калининградской области, мы должны понимать, что будет делать регион. Поэтому нужно взвесить все за и против, разложить всю эту историю, поговорить с туристическими операторами, с Минэкономразвития, как они видят эту историю», — отметил Потешкин, добавив, что вариант с переносом льгот в пользу калининградцев был предложен самим регионом в рамках встреч на площадках министерства.
Сенатор Александр Шендерюк-Жидков предложил ввести для калининградцев фиксированный тариф на авиаперелёты.