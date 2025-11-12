В Татарстане повысили вознаграждение опекунам в три раза

Новый размер выплат позволит повысить престиж института опеки в регионе. По данным на июль 2025 года, в приемных семьях Татарстана воспитываются более 1,7 тысячи детей. Особое внимание уделяется устройству в семьи детей-инвалидов, подростков старше семи лет и групп братьев и сестер.