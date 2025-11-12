В Татарстане повысили вознаграждение опекунам в три раза

Правительство Татарстана увеличило ежемесячное вознаграждение для опекунов и попечителей с 3 до 8,6 тысячи рублей. Соответствующие изменения внесены в Семейный кодекс республики и уже опубликованы на официальном портале правовой информации.
Новый размер выплат позволит повысить престиж института опеки в регионе. По данным на июль 2025 года, в приемных семьях Татарстана воспитываются более 1,7 тысячи детей. Особое внимание уделяется устройству в семьи детей-инвалидов, подростков старше семи лет и групп братьев и сестер.
Помимо вознаграждения, опекуны продолжают получать федеральные выплаты на содержание детей — около 23,5 тысячи рублей ежемесячно. При передаче ребенка в семью также предусмотрено единовременное пособие в размере 26,9 тысячи рублей.
