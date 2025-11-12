Предприятия Башкирии готовы трудоустраивать вахтовиков

У руководителя республики он поинтересовался, какие предприятия Башкирии могут предложить вахтовикам достойную зарплату, чтобы они не уезжали в другие регионы.
Радий Хабиров ответил, что в России так исторически сложилось еще со времен освоения Сибири, Крайнего Севера, что работа там осуществлялась на вахтовой основе. У Башкортостана сложилась своя история. Это первый регион, где началась крупная разработка нефти — в 1932 году было открыто Ишимбайское месторождение. У жителей республики сформировались такие компетенции, появилось много специалистов в области добычи нефти. Сейчас в регионе есть целые поколения вахтовиков.
— Бытует мнение, что на вахту ездят только потому, что нет работы. Конечно, в этом тоже есть истина, особенно в сельских районах. Но сейчас в каждом городе есть крупные промышленные предприятия, которые готовы предоставить достаточно хорошие зарплаты. Но, с другой стороны, мы же в одной стране живем. Сибирь тоже кто-то должен осваивать. И государство, понимая это, создает такие условия, что там зарплата больше. Такую зарплату здесь мы не можем им предложить. Важен баланс. Мы провели большую работу, по линии министерства труда у нас была программа «Башкирская вахта». Организовали для ребят встречи с менеджментом предприятий, которые готовы их трудоустроить, — поделился Глава республики.
Он добавил, что часть вахтовиков ездят на Север потому, что привыкли так жить. Тем не менее они все же работают на экономику республики: зарабатывают там, а зарплату привозят в регион, строят здесь семьи, покупают жилье. Индивидуальное жилищное строительство развивается в том числе благодаря тому, что вахтовики зарабатывают и вкладывают деньги в покупку жилья.
Елена Колоколова.