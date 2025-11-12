Предприятия Башкирии готовы трудоустраивать вахтовиков

— Бытует мнение, что на вахту ездят только потому, что нет работы. Конечно, в этом тоже есть истина, особенно в сельских районах. Но сейчас в каждом городе есть крупные промышленные предприятия, которые готовы предоставить достаточно хорошие зарплаты. Но, с другой стороны, мы же в одной стране живем. Сибирь тоже кто-то должен осваивать. И государство, понимая это, создает такие условия, что там зарплата больше. Такую зарплату здесь мы не можем им предложить. Важен баланс. Мы провели большую работу, по линии министерства труда у нас была программа «Башкирская вахта». Организовали для ребят встречи с менеджментом предприятий, которые готовы их трудоустроить, — поделился Глава республики.