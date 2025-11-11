Центробанк повысил курс доллара на 12 ноября до 81,36 рубля

Центробанк установил новые официальные курсы иностранных валют на 12 ноября, следует из данных на сайте регулятора.
Курс доллара США увеличился на 34 копейки по сравнению с предыдущим значением и теперь составляет 81,3562 рубля.
В свою очередь, курс европейской валюты увеличился на 27 копеек, достигнув отметки в 94,1954 рубля.
Также отмечен небольшой рост курса китайского юаня, он прибавил 6 копеек и теперь равняется 11,4130 рубля.
Ранее аналитик Наталья Мильчакова сообщила, что в ноябре возможны колебания курса рубля, однако существенного падения национальной валюты до уровня 90 рублей за доллар и ниже не прогнозируется.