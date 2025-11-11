Ричмонд
Центробанк повысил курс доллара на 12 ноября до 81,36 рубля

Официальный курс евро вырос на 27 копеек и составил 94,1954 рубля.

Источник: Аргументы и факты

Центробанк установил новые официальные курсы иностранных валют на 12 ноября, следует из данных на сайте регулятора.

Курс доллара США увеличился на 34 копейки по сравнению с предыдущим значением и теперь составляет 81,3562 рубля.

В свою очередь, курс европейской валюты увеличился на 27 копеек, достигнув отметки в 94,1954 рубля.

Также отмечен небольшой рост курса китайского юаня, он прибавил 6 копеек и теперь равняется 11,4130 рубля.

Ранее аналитик Наталья Мильчакова сообщила, что в ноябре возможны колебания курса рубля, однако существенного падения национальной валюты до уровня 90 рублей за доллар и ниже не прогнозируется.