Третий за год корабль с калининградской пшеницей отправился в Мексику

На борту судна 29 тыс. тонн злаков.

Источник: Клопс.ru

С начала года калининградские фермеры отправили в Мексику три партии пшеницы общим весом 59 тыс. тонн. Такую статистику приводит региональный Россельхознадзор во вторник, 11 ноября.

Очередную партию весом 29 тыс. тонн специалисты ведомства проверили 2 ноября. Это стандартная процедура перед отправкой груза морем.

«Проведены все необходимые лабораторные исследования. Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям Мексики», — говорится в сообщении службы.