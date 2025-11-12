Строители, аграрии и рабочие: кому в Волгоградской области платят больше

В октябре 2025 года отмечается рост зарплат в некоторых профессиональных сферах.
Так, больше всего работодатели предлагают в сфере строительства и недвижимости — в среднем 137,6 тыс. рублей. На втором месте — сельское хозяйство, здесь зарплаты выросли до 129,8 тыс. рублей. Далее идут сферы рабочих профессий (123,6 тыс. рублей), транспорт и логистика (118,8 тыс. рублей). На пятом месте расположилась сфера добычи сырья (117,9 тыс. рублей).
Если сравнивать уровень зарплат с прошлогодним, то наибольший рост демонстрируют доходы в сельском хозяйстве — сразу на 45,6 тыс. рублей. Затем — в строительстве (на 43,1 тыс. рублей) и в автобизнесе (рост на 36 тыс. рублей).
А среди конкретных специалистов обладателями самой высокой предлагаемой заработной платы стали коммерческий директор (500 тыс. рублей), сетевой инженер (400 тыс. рублей) и руководитель группы разработки (275 тыс. рублей).
Отметим, что средняя зарплата в Волгоградской области в октябре составила 64,8 тыс. рублей, что на 17% выше, чем год назад (в октябре 2024 года — 55,2 тыс. рублей).