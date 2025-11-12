Строители, аграрии и рабочие: кому в Волгоградской области платят больше

Так, больше всего работодатели предлагают в сфере строительства и недвижимости — в среднем 137,6 тыс. рублей. На втором месте — сельское хозяйство, здесь зарплаты выросли до 129,8 тыс. рублей. Далее идут сферы рабочих профессий (123,6 тыс. рублей), транспорт и логистика (118,8 тыс. рублей). На пятом месте расположилась сфера добычи сырья (117,9 тыс. рублей).