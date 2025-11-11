Германия требует разорвать контракт на поставки газа с дочерней компании «Газпрома»

Министерство экономики Германии требует от SEFE, национализированной дочерней компании «Газпрома», разорвать контракт на закупку газа с проекта «Ямал СПГ». В ведомстве считают, что новые санкции ЕС позволяют сослаться на форс-мажор и прекратить выполнение обязательств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Münchner Merkur.