Нацбанк увеличил курс евро и курс доллара на 12 ноября

Нацбанк Беларуси поднял курс доллара и курс евро и уменьшил курс российского рубля на 12 ноября, среду.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке скорректировали валютные курсы на 12 ноября, среду. В частности, стали выше в середине рабочей недели курс доллара и курс евро, а курс российского рубля, наоборот, понизились.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на среду, 12 ноября, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9807 белорусского рубля, 1 евро — 3,4471 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6665 белорусского рубля.

В сравнении с курсовыми значениями, действовавшими во вторник, 11 ноября, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля уменьшился в среду, 12 ноября. Заметнее при этом изменился в сторону уменьшения курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0059 белрубля, курс евро подрос на 0,0056 белрубля, а курс российского рубля стал ниже 0,0097 белрубля.

