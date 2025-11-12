Депутат Бессараб: удвоение фиксированных выплат к страховой пенсии невозможно

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ответила, почему удвоение фиксированных выплат к страховой пенсии пока невозможно. Это потребует существенной суммы из федерального бюджета.
Страховая пенсионная система основана на принципе, что работающие граждане отчисляют 22% от своих доходов — это взносы на пенсионное обеспечение. За счет этих средств выплачивают пенсию тем, кто получил на нее право.
Увеличить фиксированную выплату или стоимость пенсионного коэффициента можно только за счет трансферта из бюджета.
— Думаю, что это колоссальная сумма, которая на сегодняшний момент изыскана из каких-то других средств быть не может, — говорит депутат Lenta.ru.
В настоящий момент страховую пенсию в России получают 38 миллионов граждан, 33 из них по старости, с фиксированной страховой частью.
Ранее было озвучено предложение увеличить страховые пенсии до 17 815 рублей.
Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января 2026 года. Об этом в беседе с RT заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
А с 1 ноября некоторые российские пенсионеры уже начали получать повышенную пенсию, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Повышение коснулось пенсионеров, которым в октябре 2025 года исполнилось 80 лет. Увеличатся размеры доплат работникам организаций угольной промышленности, членам летных экипажей.
Меж тем, некоторые граждане России имеют право на получение двух пенсий одновременно. Это те, кто получил назначение пенсии через Министерство обороны России, Министерство внутренних дел России, Федеральную службу безопасности и другие органы власти. Для реализации права на назначение страховой пенсии в качестве второй гражданам нужно обратиться с заявлением в Социальный фонд России или МФЦ, возможно также оформление по почте или дистанционно через Единый портал госуслуг, пишет Царьград.