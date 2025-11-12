Депутат Бессараб: удвоение фиксированных выплат к страховой пенсии невозможно

Меж тем, некоторые граждане России имеют право на получение двух пенсий одновременно. Это те, кто получил назначение пенсии через Министерство обороны России, Министерство внутренних дел России, Федеральную службу безопасности и другие органы власти. Для реализации права на назначение страховой пенсии в качестве второй гражданам нужно обратиться с заявлением в Социальный фонд России или МФЦ, возможно также оформление по почте или дистанционно через Единый портал госуслуг, пишет Царьград.