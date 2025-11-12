Один из лучших челябинских лагерей пытаются продать за 120 миллионов. Скрин

Строения и земля под оздорoвительным лaгерем имени Ю. А. Гaгарина в селе Печенкино Еткульского района, который ранее являлся oдним из лучших в Челябинской oбласти, подорожали в два раза. Если четыре года назад объект продавался за 60 млн рублей, то сейчас его реализуют за 120 млн. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений.