В Екатеринбурге заметили уникальный спорткар за десятки миллионов рублей. Фото

Мощность двигателя автомобиля составляет 765 лошадиных сил, а вес — чуть больше 1300 кг. Разгон до 100 километров в час занимает всего 2,8 секунды, до 200 — 4 секунды, а до 300 километров в час — 10 секунд. Всего в мире выпущено 765 таких машин. Цена автомобиля — от 33 до 73 миллионов рублей в зависимости от тюнинга машины.