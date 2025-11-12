Германия потребовала от бывшей дочки «Газпрома» разрыва сделки на импорт газа по «Ямал СПГ»

В Германии нашли способ разорвать сделку на импорт газа по проекту «Ямал СПГ». Местное Минэкономики заявило, что SEFE, которая ранее являлась дочерней компанией «Газпрома» может расторгнуть контракт. Организация планирует сослаться на форс-мажорные обстоятельства, пишет Münchner Merkur.
По данным правительства Германии, всё дело в 19-м пакете европейских санкций. Компания, в связи с наложением ограничений, может объявить о форс-мажоре. Это дает ей право не исполнять условий договора.
«SEFE должна прекратить покупку СПГ в рамках старого договора по “Ямалу” и при этом может сослаться на форс-мажор», — цитирует заявление правительства газета.
В Ираке между тем испугались американских санкций против российских нефтяных компаний. Так, проблемы возникли в работе на месторождении «Западная Курна — 2». «Лукойл» заявил, что нынешние обстоятельства мешают нормальной деятельности компании в Ираке.